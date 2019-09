Assaltou bancos com "cinto de explosivos" para ir ver amante à América

Alexandra Lopes Hoje às 08:24 Facebook

Casimiro nunca tinha cometido um crime até aos 50 anos, mas a droga e a vontade de ir ter com uma amante do Facebook à América levaram-no a roubar, para satisfazer os dois desejos.

Quinta-feira, começou a ser julgado no tribunal de Guimarães, mas não explicou onde foi buscar a ideia de se transformar naquela mistura de bombista suicida e assaltante com que atacou três bancos e duas estações dos CTT, em Guimarães, Riba de Ave e Famalicão.

Casimiro, que é tintureiro, apresentou-se em tribunal vestido com calça e polo beges e sapatos azuis. Confessou logo tudo aos juízes e ao procurador. Disse-se arrependido e "com vergonha". Nunca quis fazer mal a ninguém. Nem podia. O cinto de explosivos prontos a rebentar com que se apresentou à porta do BPI de Riba de Ave, a 17 de dezembro do ano passado, não passava de uma fila de blocos de madeira, fios e fita adesiva, dispostos com aparência ameaçadora. E o aparelho que empunhava para detonar a bomba era apenas um telemóvel.

