Assaltou casa para roubar perto de 40 mil euros e foi detido

Um homem de 50 anos foi detido, na quarta-feira, por militares da GNR do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso por ter furtado uma avultada quantia em dinheiro de uma residência situada em Vila das Aves, Santo Tirso.

O furto de 37 mil euros em numerário ocorreu no dia 4 e, face à queixa que chegou à GNR, os investigadores do NIC puseram-se em ação. "Após várias diligências de investigação, os militares da GNR conseguiram identificar e localizar o autor do crime", indicou a Guarda em comunicado.

Uma busca à residência do suspeito permitiu recuperar a totalidade da quantia furtada.