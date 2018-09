Assessor do Benfica ordenou denúncia anónima contra F. C. Porto

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:58 Facebook

Assessor do Benfica mandou fazer denúncia anónima contra F. C. Porto. Paulo Gonçalves pretendia que o jogador André Silva fosse castigado pela Liga de Futebol.

O ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, terá ordenado a um subalterno que fosse feita uma denúncia anónima à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) contra o F. C. Porto. Em causa estava a utilização de André Silva, atual jogador do Sevilha, em jogos consecutivos sem que tivessem decorrido as 72 horas de descanso impostas pelo regulamento.

