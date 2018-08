Assessor do Sporting foi espiado por toupeira do Benfica

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia 24 Maio 2018 às 15:55 Facebook

Twitter

Perto de duas dezenas de pessoas ligadas à arbitragem do futebol, cuja vida terá sido vasculhada por José Nogueira Silva, funcionário judicial detido por suspeitas de ser a principal toupeira do Benfica no sistema de justiça, estão a ser chamadas pelas autoridades para prestar declarações.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as vítimas foram informadas de que foram alvo de "espionagem" e que podem constituir-se assistentes no processo no qual foi detido Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube da Luz e homem de confiança de Luís Filipe Vieira, além da constituição de quatro funcionários judiciais como arguidos.

Quando o informático do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) do Ministério da Justiça - atualmente em prisão preventiva - acedia ao programa Citius para espiar processos do Benfica, F. C. Porto e Sporting (a maioria em segredo de justiça) tinha acesso também a informação pessoal dos envolvidos e transmitiria esses dados a Paulo Gonçalves, do Benfica.

Aquando das detenções, em março, nas buscas ao Estádio da Luz, a PJ apreendeu uma pasta no gabinete de Gonçalves, onde existiam dados pessoais de vários indivíduos. A informação sigilosa tinha sido pesquisada através do sistema Citius, que gere todos os dados de processos judiciais, e era ainda proveniente da base de dados da Segurança Social. Teria informações sobre salários, entidades empregadoras e outras.

Um dos indivíduos espiados foi Hernâni de Jesus Fernandes, antigo árbitro assistente contratado pelo Sporting como assessor.

O JN sabe que Hernâni de Jesus Fernandes, assim como outros indivíduos já foram chamados ao Ministério Público. Foram informados de que a sua vida privada foi devassada e, por isso, tendo sido vítimas de crime, podem constituir-se assistentes, para auxiliar a acusação do Ministério Público. Podem, ainda, exigir indemnizações aos arguidos, incluindo possivelmente a Paulo Gonçalves e outros.

Mais dois arguidos

Além dos acessos ao sistema Citius por parte de José Silva, a PJ também está a analisar as intrusões nos inquéritos em segredo de justiça, de funcionários judiciais de Coimbra e Leiria, recentemente constituídos arguidos.

Para já, o processo e-toupeira conta com sete arguidos, sendo o principal José Silva, suspeito de ter acedido a um total de dez processos que envolvem Benfica, F. C. Porto e Sporting.

Há centenas de acessos a partir dos computadores nos tribunais de Fafe e Guimarães, mas também a partir da sua própria casa. Em causa estão os processos relativos aos "vouchers", aos e-mails e ainda a queixas envolvendo os rivais azuis e brancos e Sporting.

Uma auditoria do IGFEJ detetou, entretanto, os acessos ilícitos. As intrusões ocorreram mediante a utilização de credenciais da procuradora Ana Paula Vitorino, que exercia funções na 9.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal e agora está a assessorar Maria José Morgado, atual procuradora-geral distrital de Lisboa.