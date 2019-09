Associação Nacional de Sargentos defende comandante do posto da GNR

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:17 Facebook

Militares emitiram apenas cinco contraordenações num mês. Dirigentes referem que sargento nunca teve a intenção de promover caça à multa.

A Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG) defende o comandante do posto da GNR de Mondim de Basto que, tal como o JN avançou na edição desta quinta-feira, assinou um documento a alertar os militares para o baixo número (cinco) de multas emitidas em todo o mês de junho. Para a ANSG, o aviso não representa uma ameaça aos guardas, mas sim um alerta para as "consequências de negligência grosseira" que poderão afetar os militares.

Em comunicado, a ANSG começa por referir que "compreende a onda de contestação interna relativamente à falta de reconhecimento e ao drástico desinvestimento por parte do Governo na área da segurança" e alerta que tal postura "faz crescer os casos de desmotivação, baixa autoestima, desleixo e desinteresse pela causa pública".

Em seguida, a mesma associação defende que o "Governo e a tutela [da Administração Interna] confundem proatividade com o número de autos de contraordenação". "Logo - continua - a pressão interna é real e diária", o que leva a ANSG a compreender a "indignação dos militares que materializam o seu pesar na forma de zelo". Porém, advogam estes dirigentes associativos, há "limites" e as ações de protesto não podem comprometer "a missão e a segurança dos cidadãos". "Enquanto órgãos de polícia criminal não aceitamos o bloqueio quando quando se coloca em causa a segurança ou qualquer outro bem jurídico. Aos sargentos da Guarda cabe a enorme responsabilidade, mas também a ingrata missão no funcionamento da GNR, de tornar exequíveis ordens e indicações superiores muitas vezes insensatas, além de minorar a inabilidade de quem muitas vezes comanda ou chefia", frisa a ANSG.

Ou seja, "o papel do sargento é compreender a revolta e combater a desmotivação dos seus pares, mas enquanto comandantes e chefes também lhes cabe alertar e sensibilizar para as consequências de negligência grosseira". E, salienta a ANSG, "foi o que fez o comandante do posto de Mondim de Basto" que, deste modo, nunca teve a intenção de promover "a caça à multa".