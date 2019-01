Associação processa tribunal por falta de acessibilidades

Francisco Pedro Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro a ser processado judicialmente vai ser o Tribunal de Leiria, mas outros poderão seguir-se ao longo do ano.

A Associação Salvador anunciou, na quarta-feira, que, até à próxima segunda-feira, vai entrar com uma ação judicial contra o Ministério da Justiça, enquanto entidade responsável pelo Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, por não cumprir com as regras de acessibilidades para deficientes motores.

Mas esse processo será apenas o ponto de partida de uma série de ações previstas para os próximos meses, com o objetivo de promover a mudança, quer na arquitetura dos espaços quer na mentalidade dos gestores da administração pública e da sociedade em geral.