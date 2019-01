Ataca à tesourada funcionária de loja que a apanhou a roubar

Alexandre Panda Ontem às 22:40 Facebook

Uma funcionária de uma loja de roupa sofreu um golpe de tesoura de uma mulher que estava a furtar no interior do estabelecimento, este sábado à noite, no Maia Shopping. A vítima estava a impedir o furto quando foi atingida. A agressora está em fuga.

Eram 20.15 horas quando uma trabalhadora da cadeia de lojas C&A detetou uma mulher a furtar roupa na loja. Estava a chamá-la à atenção quando, inesperadamente, a suspeita sacou uma tesoura e golpeou a vítima na zona da boca.

Imediatamente, a mulher pôs-se em fuga, mas com a pressa deixou cair os sacos onde tinha guardado a roupa furtada.

A vítima, de 41 anos, não corre perigo de vida, mas teve de ser transportada para o Hospital de S. João.

A PSP foi ao local e está a investigar.