Ataca com machado companheira e amigo por ciúmes

A GNR deteve, esta quinta-feira, um homem com cerca de 30 anos, em Sines, por ter atacado a companheira e um amigo desta com um machado, num armazém na zona industrial de Sines, propriedade da vítima do sexo masculino.

A mulher e o amigo conseguiram refugiar-se dentro da empresa e não sofreram ferimentos.

Ao que foi possível apurar, o agressor agiu motivado por ciúmes e mesmo com as vítimas no interior do espaço, atingiu com o machado a porta do armazém e dois carros que se encontravam nas imediações e que pertencem à empresa.

A GNR de Santiago do Cacém foi alertada pelas 8.40 horas e deteve o homem dentro do seu veículo.

O suspeito tinha sobre ele pendente uma queixa por violência doméstica, formalizada pela sua companheira, e foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Setúbal para aplicação das medidas de coação.