Atiraram droga pela janela do carro e foram apanhados pela GNR

Dois homens de 53 e 53 anos foram detidos, esta quinta-feira, pela GNR, após terem arremessado um saco com heroína e cocaína pela janela do carro, quando circulavam pela A28, na zona de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento naquela autoestrada, que liga o Porto a Vila Nova de Cerveira.

"Os militares, quando circulavam na A28, verificaram um passageiro de uma viatura a arremessar um saco azul pela janela. Após abordagem à viatura, veio-se a confirmar que transportavam produto estupefaciente e que o saco arremessado continha no seu interior 330 doses de heroína e duas doses de cocaína, material esse apreendido", informou a fonte, referindo que "os detidos, um deles com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência".