Atropela mortalmente agressor do filho após discussão de trânsito

Um homem, de 54 anos, atropelou mortalmente o agressor do filho, na madrugada deste domingo, na zona de Sobralinho, em Vila Franca de Xira, onde se gerou uma confusão entre dois grupos de amigos. O pai não foi detido e está em liberdade.

De acordo com fonte da PSP, o filho do indivíduo, que viria a atropelar a vítima, conduzia um carro na rua Duque Terceira, com pelo menos dois amigos no veículo. Regressavam de uma festa. Um grupo de pessoas que estava na rua, impediu-os de passar, recusando-se a libertar a via. Gerou-se uma confusão, em que vários amigos dos dois grupos se juntaram às mútuas agressões.

Eram cerca das 2.30 horas, quando o pai do dono do carro, apercebendo-se da confusão, entrou no carro do filho que estava com o motor a trabalhar. Arrancou em direção de um indivíduo que teria agredido o filho. Atropelou-o e a vítima morreu no local.

O condutor também acabou por ser violentamente agredido pelo grupo de amigos da vítima e teve de ser hospitalizado. Quando a PSP chegou a vítima já estava sem vida e o agressor estava no hospital. Foi chamada a Polícia Judiciária para efetuar perícias e investigar o contexto do homicídio.

A fonte da PSP explicou ao JN que por não ter havido flagrante delito o condutor não foi detido e o caso foi remetido ao Ministério Público de Vila Franca de Xira.