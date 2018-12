Atropelaram mortalmente um homem em Gaia e fugiram

Reis Pinto Hoje às 11:33 Facebook

Um casal atropelou, na noite de domingo, em Gulpilhares, Gaia, um homem, que aparentava ter 50 anos e que morreu no local. O condutor da viatura fugiu do local mas foi identificado através da matrícula, devendo ser presente a tribunal esta segunda-feira.

O atropelamento ocorreu, cerca das 22.10 horas, no cruzamento da Travessa do Fojo com a Rua de Norton de Matos. A vítima foi colhida por um Renault Mégane, que se pôs em fuga.

No entanto, uma testemunha anotou a matrícula, através da qual a PSP chegou à proprietária do veículo, desconhecendo-se se era ela a condutora na altura do atropelamento.

No local estiveram elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Valadares, que encontraram a vítima politraumatizada e em paragem cardiorrespiratória que não conseguiram reverter. O óbito foi declarado no local.

Trata-se de um crime de atropelamento e fuga, pelo que a investigação passou para a alçada da Policia Judiciária.