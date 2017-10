Augusto Santos Silva vê "com muita tranquilidade" acusação a Sócrates

Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse ver "com muita tranquilidade" a acusação do antigo primeiro-ministro José Sócrates, considerando que "era essencial" que esta decorresse "no lugar próprio", como acontece "num Estado de direito".

Questionado pelos jornalistas sobre a acusação a José Sócrates, no âmbito da 'Operação Marquês', num total de 31 crimes, o ministro disse ver "com muita tranquilidade".

"O que era essencial era que a acusação se fizesse no lugar próprio e através dos órgãos próprios, não nos jornais, nas televisões ou nas rádios, não através de fugas de informação, mas que se conhecesse qual é a acusação, os factos em que se fundamenta para também conhecermos qual é a defesa e depois o tribunal julgará. É assim que acontece num Estado de direito", afirmou, falando à margem da visita dos reis holandeses à Universidade de Lisboa, durante uma visita oficial de três dias a Portugal.

Santos Silva, que foi ministro da Defesa e dos Assuntos Parlamentares nos dois governos liderados por José Sócrates, disse ainda que, "como amigo" do antigo primeiro-ministro, aguarda "com toda a serenidade, quer o texto da acusação", que disse ainda desconhecer, "quer a defesa, porque é isso que faz funcionar o Estado de direito: que as pessoas sejam acusadas nos lugares próprios e que se possam defender".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Questionado se a acusação foi demorada, Santos Silva apenas respondeu: "Como ministro dos Negócios Estrangeiros, não tenho mais nada a dizer".