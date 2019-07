Autarca de Cascais perde ação e recurso contra vereador da CDU por difamação

Hoje às 00:49 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Cascais perdeu o recurso que interpôs contra a decisão instrutória de um juiz de Instrução Criminal que tinha decidido não pronunciar o vereador da CDU Clemente Alves da prática de um crime de difamação agravada com publicidade e calúnia.

O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa condena Carlos Carreiras, que veio a constituir-se assistente no processo ao pagamento de custas do processo, avançou o jornal digital Cascais24.

Em causa neste processo está uma publicação de Facebook feita pelo vereador da CDU, em junho de 2015, na qual fez a seguinte consideração: "Para meter nos bolsos de amigos uma mão cheia de milhões de euros através de uma mega-urbanização, em Areia-Birre, o Presidente da Câmara de Cascais iludiu a boa-fé de uma instituição internacional (a Fundação Aga Khan), que procurava um espaço para instalar a sua academia".

Inconformado com a decisão do juiz de Instrução Criminal, que tinha optado por não pronunciar o vereador da CDU, Carlos Carreiras recorreu para o Tribunal de Relação de Lisboa, que, agora, por acórdão assinado pela juíza desembargadora Filipa Costa Lourenço decidiu manter a decisão instrutória, condenando o presidente da Câmara Municipal de Cascais a pagar as respetivas taxas de Justiça.

O vereador Clemente Alves afirmou ao jornal local não ver a decisão do Tribunal de Cascais, integralmente partilhada pelo Tribunal de Relação, como sendo uma vitória pessoal. "É, sim, uma derrota para alguém que, instalado no poder municipal, constantemente usa a calúnia e a ameaça de recurso aos tribunais para intimidar e cercear os direitos daqueles que não aceitam calar-se perante os abusos".

Ainda segundo as declarações do vereador da CDU, "esta é uma vitória da Liberdade de Expressão e do direito das oposições de serem respeitadas no exercício pleno das competências para as quais os cidadãos as elegeram. É uma vitória da Democracia, contra os que se julgam donos dos direitos de todos".