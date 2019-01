Autarca entre seis médicos acusados de fraude milionária

Nelson Morais Hoje às 11:16 Facebook

Ministério Público acusa também dois farmacêuticos por esconderem do Fisco quase 7 milhões de euros na venda de laboratórios e clínicas a grupo holandês.

O atual presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, é apontado como cabecilha de um grupo de seis médicos e dois farmacêuticos que acabam de ser acusados de fraude fiscal qualificada, cometida na venda de dezenas de laboratórios e clínicas, da Zona Centro Interior e de Lisboa e Vale do Tejo, a um grupo empresarial holandês. Segundo o Ministério Público (MP), o negócio rendeu aos arguidos cerca de 36 milhões de euros e lesou o Estado em 2,8 milhões, pela omissão de pagamento de IRS sobre uma parcela de 6,7 milhões, nos anos 2008, 2009 e 2010.

O MP do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, que investigou a fraude através da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária e da Direção de Finanças de Castelo Branco, requer que os arguidos sejam condenados pelos crimes, puníveis com prisão de dois a oito anos, e ainda ao "perdimento a favor do Estado das vantagens recebidas através dos crimes".