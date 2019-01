Autocarro incendiado em Setúbal e mais de 30 caixotes do lixo destruídos

JN Hoje às 08:38, atualizado às 08:45 Facebook

Pela terceira noite consecutiva a PSP registou ocorrências de vandalismo com mais de 30 caixotes do lixo destruídos na Grande Lisboa e um autocarro incendiado em Setúbal.

Três dezenas de caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados durante a noite em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), com especial incidência no concelho de Sintra, revelou a PSP.

De acordo com a mesma fonte, não foi registado na área de atuação do COMETLIS qualquer caso de viaturas incendiadas, mas o mesmo não aconteceu em Setúbal, onde a polícia detetou um autocarro a arder pelas 02.35 horas, na Avenida Bento de Jesus Caraça.

Fonte da PSP disse ainda que foram detidas três pessoas, mas a polícia ainda está a investigar se estão ou não relacionadas com o incidente do autocarro.

As últimas noites têm sido marcadas por diversos atos de vandalismo na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal.

Estes atos começaram depois de uma manifestação, na segunda-feira, em Lisboa, contra a violência policial, após uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal), no domingo, que resultou em incidentes entre os moradores e a polícia que provocaram cinco feridos civis e um agente.

Num comunicado anterior, a PSP esclareceu que "nada indicia, até ao momento, que [estes incidentes] estejam associados à manifestação" de protesto que decorreu na segunda-feira, em frente ao Ministério da Administração Interna.

Após a manifestação de segunda-feira em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto.

O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.

Entretanto, a PSP reforçou nos últimos dias o policiamento na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas dos concelhos de Loures, Odivelas e Sintra (distrito de Lisboa), após os incidentes registados com o lançamento de "cocktails Molotov" contra uma esquadra e o incêndio de caixotes do lixo, ecopontos e de várias viaturas.