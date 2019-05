Autor de mais de 100 crimes em liberdade

Salomão Rodrigues Hoje às 10:43 Facebook

Toxicodependente está referenciado na Polícia por furtos de viaturas e abastecimentos sem pagar.

Um homem, de cerca de 35 anos, suspeito de ter praticado mais de 100 crimes nos distritos de Aveiro e Porto, foi agora mais uma vez detido em flagrante delito, mas o tribunal mandou-o em liberdade.

O indivíduo com paradeiro incerto, natural do distrito de Aveiro, tem já um longo historial de crimes e é sobejamente conhecido pelas autoridades, que o têm detido várias vezes aquando dos ilícitos que comete, com periodicidade quase diária.

O JN apurou que é toxicodependente e tem causado inúmeros prejuízos patrimoniais com as suas atuações. Está referenciado pela prática reiterada de abastecimentos de combustível sem fazer o respetivo pagamento, furtos de veículos, falsificação de matrículas, furtos em viaturas, incluindo gasóleo, entre outros crimes.

Mais de 20 furtos de carros

Só segundo a PSP de Aveiro, terá efetuado diversos furtos de gasóleo que armazenou em recipientes e vendeu a terceiros. Há, ainda, registos do furto de cerca de 20 viaturas, a maioria furtada na zona do Porto. Está igualmente ligado ao furto de botijas de gás em vários locais, incluindo São João da Madeira. Em alguns crimes atua com outro indivíduo, de 40 anos, residente em Oliveira de Azeméis. Em casa deste seu comparsa foram recentemente apreendidas sete viaturas furtadas no Porto.

Agora, na última investida, foi detido em Esmoriz, Ovar, na posse de uma viatura furtada quando se preparava para mais um abastecimento seguido de fuga.