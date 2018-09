Autoridade Tributária vai executar dívidas de sete mil advogados

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:25 Facebook

A Autoridade Tributária (AT) prepara-se para avançar para a execução de dívidas de cerca de sete mil advogados que têm as quotas à respetiva Ordem em atraso.

A garantia foi dada esta segunda-feira, em Fafe, por Guilherme Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados (OA). "Fomos fazendo discussões, reunimos com o Ministério das Finanças e, no fim da linha, conseguimos falar com a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, foi sensível e percebeu rapidamente o problema", explicou. Em causa estão cerca de sete milhões de euros que a OA ainda espera poder receber sem o recurso à AT. "Não pagando voluntariamente a Ordem comunicará à AT que avançará com as execuções", garantiu o bastonário, sublinhado que esta situação de atraso nos pagamentos se agudizou a partir de 2007. "Há um ano começamos a sensibilizar os colegas para acordos extrajudiciais, para verem o que podiam pagar em prestações, fizemos vários acordos mas só chegamos aos 700 mil euros, estamos muito longe do valor em causa", disse.

Guilherme Figueiredo sublinhou a "enorme injustiça" que esta situação causa no seio da classe. "Por exemplo, os advogados que prestam serviços para o apoio judiciário têm quotas em dia porque são obrigados a tal para se inscreverem" e defende aqueles que, em teoria, poderiam ter mais dificuldade em pagar as quotas. "Não conseguimos definir bem o porquê de não pagarem porque não estamos a falar dos advogados mais jovens em início de carreira. Quem deve são os outros", acusou.

São 37,5 euros mensais que, pagos por todos, poderiam ser uma mais-valia para a classe dos causídicos. "Do ponto de vista geral não está a causar constrangimento. No ano anterior à nossa entrada as contas estavam a negativo mas num ano reduzimos cerca de dois milhões em despesas, o que é muito. Fazemos o nosso dia-a-dia mas se todos pagassem poderia permitir a redução de quotas e a criação de outras condições".

Para já a preocupação do Bastonário é resolver a situação no imediato mas, no médio prazo, espera que haja uma alteração legislativa que leve estes processos para os tribunais sem a intervenção da AT. "Estamos a estudar uma proposta para alteração da lei no que diz respeito às competências mas o problema tem de ser tratado agora. Entendemos que a competência devia ser de um tribunal judicial mas há uma lei em vigor e para alterar pode demorar anos", concluiu.

Guilherme Figueiredo esteve em Fafe no âmbito da Bastonato de Proximidade, uma ação que tem levado o Bastonário a conhecer a realidade local dos colegas de profissão.