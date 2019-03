Autoridades francesas vêm ouvir hacker Rui Pinto a Portugal após extradição

Alexandre Panda Hoje às 09:30 Facebook

A justiça francesa, com a qual Rui Pinto está a colaborar numa investigação de crimes económico-financeiros, no âmbito do Football Leaks, deverá mandar a Portugal magistrados para continuar a obter informações do pirata informático, que vai ser entregue às autoridades portuguesas na próxima semana.

São os procuradores do Parquet National Financier, o equivalente ao Ministério Público (MP) português, especializado em investigações de crimes de colarinho branco, que deverão deslocar-se ao nosso país para ouvir Rui Pinto. Questionada pelo JN, fonte oficial do organismo francês adiantou que "as autoridades portuguesas foram associadas a uma reunião sobre o caso Football Leaks, no quadro do Eurojust, a 19 de fevereiro" e que, no mesmo sentido, "continuarão associadas para que a cooperação de Rui Pinto na investigação iniciada em França continue", adiantou o procurador-adjunto, Jean-Yves Lourgouilloux.