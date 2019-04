Avô que abusou de neta de oito anos livra-se da prisão

L.M. Hoje às 21:10, atualizado às 21:13 Facebook

Tem hoje 80 anos, mas na altura em que aconteceram os abusos sexuais sobre a neta pelos quais o tribunal de Braga agora o condenou tinha 72.

A pena de quatro anos e quatro meses de prisão foi suspensa. A vítima tinha oito anos de idade.

O coletivo de juízes deu como provado, com base na confissão do próprio arguido, que este, um dia, no verão, pôs a neta ao colo, tentou beijá-la, e meteu a mão no seu corpo, incluindo na zona genital. A criança fez queixa ao pai, que também vivia na casa do progenitor, em Braga, depois de se ter divorciado.

O Tribunal considerou que a menina ficou afetada psicologicamente pelo comportamento criminoso do avó. Este mostrou "profundo arrependimento" pelo ato, e pediu desculpa. Ficou, ainda, obrigado a indemnizar a família em 2.500 euros, pelos danos não patrimoniais que causou.