Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

O ex-ministro da Defesa vai ser chamado a depor pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, depois de o ex-chefe de gabinete do antigo governante ter dito, em interrogatório, que Azeredo Lopes tinha conhecimento do conteúdo do memorando entregue pela PJM.

A notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias.