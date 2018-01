BE quer ouvir ministra sobre ameaça de privatizar funções dos guardas

Nelson Morais Ontem às 19:07 Facebook

O Bloco de Esquerda rejeita "qualquer cenário de privatização dos serviços prisionais" e requereu, esta sexta-feira, a audição da ministra da Justiça na Assembleia da República, para que Francisca Van Dunem esclareça "a alegada possibilidade das funções desempenhadas por guardas prisionais passarem a ser também prestadas por outras entidades em regime de "outsourcing"".

O requerimento é assinado pelo deputado bloquista José Manuel Pureza e dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na sequência de notícia publicada na edição desta sexta-feira do "Jornal de Notícias".

A notícia conta que a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, terá ameaçado os guardas prisionais, numa reunião sobre os horários de trabalho, com a ideia do "outsourcing". "Disse que estavam a fazer um estudo sobre a possibilidade de fazer "outsourcing" com alguns serviços que são desempenhados pelo corpo da guarda prisional", relatou ao JN o presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, que interpretou aquela afirmação de Helena Mesquita Ribeiro "como uma ameaça" do tipo: "Tenham cuidado, que tiramos-vos funções".

"A ser verdade, trata-se de uma afirmação que se reveste de assinalável gravidade. Porque, a confirmar-se, ela significa que o Governo encara a possibilidade de privatizar áreas do sistema prisional", afirma o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. "Se é verdade que essa privatização - inaceitável para o Bloco de Esquerda - já hoje se regista, com reconhecido prejuízo dos serviços, por exemplo, na prestação de cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, a sua incidência sobre a área de segurança atinge uma das funções absolutamente nucleares do sistema prisional", sustenta.

Ministério da Justiça reage

Depois dos insistentes e frustrados pedidos de esclarecimentos feitos desde quarta-feira à noite, o JN recebeu do Ministério da Justiça, esta sexta-feira à tarde, já depois do requerimento do Bloco, uma resposta sobre o assunto, que não confirma nem desmente as declarações da secretária de Estado sobre o "outsourcing".

Primeiro, o Ministério da Justiça começa por fazer uma crítica indireta ao principal Sindicato da Guarda Prisional, dizendo que "norteia as relações que mantém com os vários parceiros (...) por princípios de lealdade e boa-fé, pelo que não tem como prática comentar publicamente o teor de reuniões restritas, em particular estando em causa o lançamento de bases para processos negociais".

Segundo acrescenta, "o tema da reunião em questão, com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, foi a implementação do novo horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional, assim como a criação de um grupo de trabalho com vista à revisão do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional".

"Nenhuma outra questão concreta fez parte da agenda da referida reunião - incluindo hipotéticas inovações que sempre teriam um caráter estruturante e que não se encontram nos planos do Ministério da Justiça para os próximos anos, como é evidente para quem tenha lido a Estratégia Plurianual de Requalificação e Modernização do Sistema Prisional, para os próximos 10 anos, que foi apresentada à Assembleia da República", conclui.