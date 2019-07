Roberto Bessa Moreira * Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Menino que ingeriu cocaína e haxixe já tinha sido detetado durante investigação a rede de tráfico. Só agora é que o caso foi sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

O bebé que sofreu convulsões e teve de ser reanimado após ter ingerido cocaína e haxixe do pai já tinha sido identificado pela GNR durante uma busca realizada, no início de junho, à casa de uma família conotada com o tráfico de droga.