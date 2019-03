Benfica acusa F. C. Porto de montar estratégia para o prejudicar

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 12:10 Facebook

O diretor de comunicação do Benfica acusou o F. C. Porto, no Tribunal Central Cível do Porto, de montar "uma estratégia" que trouxe mais-valias ao clube e vantagens em termos de "know how", ao mesmo tempo que prejudicou o Benfica.

"Teve acesso a informação confidencial do Benfica, montou uma estratégia que foi assumida pelo diretor de comunicação e divulgou informação previamente selecionada", explicou Luís Bernardo, acrescentando que foram usados "e-mails truncados e descontextualizados", "sem contraditório", num programa do Porto Canal.

O responsável benfiquista destacou que a revelação das comunicações encarnadas levou a que parte do plano gizado pelo Benfica não pudesse ser cumprido e que obrigou a um reforço dos recursos humanos.

O diretor de comunicação do Benfica foi o único a depor, esta quinta-feira de manhã, no Tribunal Central Cível do Porto, no início do julgamento da ação em que o Benfica reclama uma indemnização a empresas e figuras do universo do F. C. Porto pela divulgação de e-mails internos do clube

Hoje e sexta-feira ouvem-se as testemunhas do Benfica, enquanto as testemunhas arroladas pelos réus devem falar nos dias 28 e 29 de março.

No processo em que é autora, a SAD do Benfica corresponsabiliza por "danos de imagem", causados pela divulgação dos e-mails, a homóloga do F. C. Porto, o presidente da sociedade e do clube, Pinto da Costa, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, além da FCP Média, empresa detentora da estação televisiva Porto Canal.

O Benfica alega que a divulgação dos e-mails afetou a credibilidade do clube, prejudicando os seus interesses comerciais e chegando a provocar a queda de cotação das ações da SAD na bolsa.

O F. C. Porto alega que se limitou a divulgar informação de interesse público e que as mensagens de correio eletrónico em causa revelam práticas deturpadores da verdade desportiva.