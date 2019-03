Alexandre Panda, Inês Banha e Nuno Miguel Maia Hoje às 10:49 Facebook

Rui Pinto vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A medida de coação do pirata informático foi decretada ontem à noite após interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, pela juíza Maria Antónia Andrade, por suspeitas da prática de seis crimes, no inquérito em que o fundo Doyen Sports surge como queixoso de extorsão e pirataria informática.

Seguir-se-á o caso do inquérito em que o Benfica é ofendido por roubo de e-mails.