Benfica e Aves na mira da Justiça por promessas e negócios

Os verdadeiros contornos da operação "Mala Ciao", a cargo da Polícia Judiciária e Ministério Público do Porto, passam pela suspeita de existência de uma ligação muito estreita entre o Benfica e o Desportivo das Aves. Ao ponto de, alegadamente, terem sido prometidos prémios para os futebolistas avenses derrotarem o F. C. Porto e de existirem atletas que terão sido emprestados pelos encarnados de forma encapotada.

Tal como o JN noticiou esta semana, em primeira mão, as autoridades analisam indícios no sentido de que o Benfica terá oferecido uma prenda de 10 mil euros em dinheiro para cada jogador do Desportivo das Aves, em caso de conseguirem vencer os portistas no jogo da 29.ª jornada da época passada, que teve lugar no Estádio do Dragão e que os da casa venceram.

