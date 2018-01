Benfica nega ter plano para dominar o futebol nacional fora dos relvados

Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

O Benfica reagiu, este sábado, às notícias que dão conta da junção dos três processos que envolvem o clube num só.

Em entrevista ao canal do clube, o diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, comentou a junção dos três processos que envolvem os encarnados num só: vouchers, emails e "Jogo Duplo".

"Não tem nada de novo", observou Luís Bernardo, aproveitando o tempo de antena para "dar uma palavra de esclarecimento e serenidade a todos os benfiquistas", através da Benfica TV.

O JN já tinha avançado com a notícia da junção dos processos dos "emails" ao dos "vouchers", no dia 24. Tinha, também noticiado, a 1 de janeiro, que o caso da correspondência eletrónica tinha sido acoplado ao processo extraído do caso "Jogo Duplo", que analisa a eventual viciação de resultados por causa das apostas desportivas, nomeadamente no Rio Ave-Benfica da época 2015-16, que os encarnados venceram.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo a edição deste sábado do "Expresso", a novidade é que os processos foram juntos porque "as autoridades admitem que estes três casos possam fazer parte de uma estratégia encarnada para controlar ou condicionar os órgãos decisórios do futebol português, nomeadamente a arbitragem".

Todas as informações relacionadas com o Benfica "estão a ser trabalhadas na Unidade de Combate à Corrupção da PJ", como já tinha o JN noticiado em tempo oportuno.

Os casos, um por um

Na entrevista ao canal do clube, Luís Bernardo procurou desmontar todas as suspeitas. Sustentou que "vouchers", que tinham um valor superior aos 183 euros de limite estabelecidos pela UEFA, "eram prendas dadas dentro das normas estabelecidas, independentemente do resultado" e citou "o exemplo de Pedro Proença, atual presidente da Liga, que também as recebeu e não sentiu qualquer tipo de pressão".

No que diz respeito ao jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, Luís Bernardo limitou-se a fazer eco da versão amplamente divulgada pelo Benfica. "Dos quatro jogadores que o Benfica teria tentado subornar, veio a saber-se que só dois tinham atuado nesse jogo", disse. Os outros dois, Cássio e Marcelo "foram dos melhores em campo".

Resta o caso dos "emails", que desde o verão têm aquecido o futebol nacional, com revelações quase semanais no Porto Canal. "O Benfica está perfeitamente tranquilo. Não há um facto que possa dizer que há relação de causa e efeito que tenha resultado em alterações de resultados", disse Luís Bernardo.