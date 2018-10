Benfica pede mais tempo ao tribunal para identificar bloggers

JN Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

O Benfica recebeu dados sobre diversas entidades e pessoas que poderão conduzir à identificação de envolvidos na divulgação de e-mails com informação privada do clube.

Os encarnados ainda não identificaram os bloggers em causa e pediram mais tempo ao tribunal para analisar a informação disponibilizada.

O Benfica tinha sido notificado da obrigação de fazer prova, até à última segunda-feira, de que estava a cumprir a sua parte no processo da queixa que apresentara, em abril, contra desconhecidos e várias empresas tecnológicas, incluindo a Google e a Automattic.

O clube respondeu dentro do prazo ao tribunal da Califórnia e, na resposta, dá conta dos avanços das negociações com as tecnológicas sem qualquer referencia, no entanto, à identificação dos bloggers.

Tal como o JN avançou, o Benfica tinha chegado a acordo com a Google. Fonte oficial do Benfica disse, na passada semana, que o clube tinha "chegado a acordo com diversas empresas e plataformas dos EUA" e a própria Google, através de fonte oficial, garantiu ao JN que "respeita a lei e está a agir em conformidade com o processo legal válido nos EUA".

Ao JN, fonte oficial do clube confirmou, esta terça-feira, que o Benfica "chegou a acordo com diversas plataformas". "Há uma ou outra exceção, em que ainda não chegou", refere ainda a fonte.