Benfica quer proibição definitiva na divulgação de e-mails

O Benfica quer que o tribunal proíba definitivamente a divulgação de e-mails por parte do F. C. Porto. O pedido foi dirigido ao magistrado que está a julgar, no Tribunal do Porto, a ação cível na qual os encarnados exigem aos azuis e brancos mais de 17,7 milhões de euros de indemnização pela revelação de comunicações eletrónicas de responsáveis encarnados, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal.

Nas alegações finais escritas do julgamento que decorreu no Palácio da Justiça do Porto desde março, os advogados do Benfica argumentam ser imprescindível tornar definitiva a decisão tomada em fevereiro do ano passado pelo Tribunal da Relação de impedir o Porto Canal de revelar mais e-mails, sob pena de sanções de 200 mil euros.

De acordo com informação recolhida pelo JN, os advogados Armando Martins Ferreira e Gonçalo Malheiro, que defendem o clube da Luz neste processo, garantem que, caso o tribunal não tome essa decisão, o F. C. Porto voltará a divulgar mais comunicações eletrónicas, provocando prejuízos em futuras negociações de contratos comerciais ou desportivos. Tal aumentará o risco de novos danos, dificilmente quantificáveis e reparáveis.