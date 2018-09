Benfica quer saber quem pagou a hacker suspeito de roubar e-mails

Alexandre Panda e Rita Salcedas Hoje às 17:42 Facebook

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, reagiu, esta quinta-feira, à notícia que identifica o principal suspeito de ser o autor do ataque que furtou milhares de e-mails ao clube da Luz.

Repetindo que o clube está "muito preocupado" pelo conteúdo da notícia, avançada esta quinta-feira pela revista Sábado, que identifica o principal suspeito da Polícia Judiciária de ter roubado os emails do Benfica que foram vazados para a esfera pública, Varandas Fernandes é categórico: "Trata-se de um crime informático. Trata-se de um roubo de correspondência. Estamos muito preocupados com esta situação. O que nos importa mais é saber as circunstâncias em que o produto do roubo chegou ao F. C. Porto."

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Rui Pinto, de 30 anos, natural de Vila Nova de Gaia, será o homem que conseguiu furar os sistemas de segurança informáticos do Benfica e sacar o conteúdos de milhares de e-mails. O homem estará agora a viver na Europa de Leste.

Quando questionado sobre alguém que poderá ter pago para obter o conteúdo dos e-mails, nomeadamente por parte do diretor de comunicação do F. C. P., Francisco J. Marques, Varandas Fernandes remeteu para as investigações das autoridades. "Não vi, não assisti. Não tenho provas, mas custa-me a acreditar que quem comete crimes de roubo de correspondência privada o faça por mero desporto. E, como se sabe, o diretor do F. C. P. teve acesso (aos e-mails). Compete às autoridades investigarem."

Sobre o caso e-Toupeira, em que a SAD e o assessor jurídico do Benfica foram acusados de corromper dois funcionários judiciais para obter informações sobre investigações e processos em segredo de justiça, o vice-presidente do Benfica disse que "Paulo Gonçalves, até prova em contrário, é inocente".