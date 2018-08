Benfica: Descobertas toupeiras em três comarcas

ALEXANDRE PANDA 23 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Twitter

Autoridades já detetaram ligações a três comarcas, no Norte e Centro. Inquéritos em segredo de justiça eram "espiados".

Foi nos tribunais de Leiria e de Coimbra que as autoridades detetaram acessos a documentos em segredo de justiça, na mais recente fase do processo e-toupeira. Já são, assim, três as comarcas judiciais, contando com a de Braga (tribunais de Fafe e Guimarães), onde foram descobertas ramificações. O caso tem sete arguidos: o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, cinco funcionários judiciais, entre eles José Nogueira Silva, atualmente em prisão preventiva, e ainda um empresário de futebol. A Polícia Judiciária continua a investigação.

