Benfiquista que terá atropelado mortalmente adepto do Sporting vai ser libertado

O adepto do Benfica que estava em prisão preventiva, acusado do homicídio de um adepto italiano do Sporting, por atropelamento, no ano passado, vai ser libertado.

O advogado do arguido, Carlos Melo Alves, disse que Luís Pina, em prisão preventiva desde 29 de abril, "vai ser libertado de imediato", porque não foi proferida decisão instrutória no prazo máximo de dez meses, após a data em que lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esse prazo de dez meses terminou na quinta-feira, 1 de março, e a instrução - fase facultativa e que visa confirmar a acusação do Ministério Público ou o arquivamento do processo -, requerida pelo arguido, só começa em 20 de março no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

No Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), a que a Lusa teve acesso, o arguido diz que "nunca teve intenção" de atropelar e "muito menos matar um ser humano", pedindo para não ir a julgamento.

O advogado de Luís Pina refere ainda no RAI que a acusação do Ministério Público (MP) "prima por uma nítida parcialidade na análise das provas e na interpretação dos factos" e "faz tábua rasa de todo um circunstancialismo que rodeou os acontecimentos".

Marco Ficini, de 41 anos, adepto da Fiorentina, morreu atropelado após confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica, junto ao Estádio da Luz, durante a madrugada de 22 de abril de 2017.

O condutor, Luís Pina, fugiu mas acabou por ser identificado e localizado pelas autoridades, tendo-se entregado à Polícia Judiciária dias depois. Foi acusado de um crime de homicídio simples, tendo estado em prisão preventiva desde então.

Marco estava em Portugal, acompanhado de mais três adeptos da Fiorentina, para assinalar a geminação entre a Juventude Leonina e a claque Viola Club 7 Bello 1965. Teriam como objetivo recolher material promocional do Sporting.