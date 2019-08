Bicicleta de 6500 euros furtada em Sintra foi recuperada em Setúbal

JN Hoje às 11:12 Facebook

Uma bicicleta no valor de 6500 euros, furtada em julho no concelho de Sintra, foi recuperada pela GNR, na terça-feira, no Seixal, distrito de Setúbal.

"No decurso de uma investigação no âmbito de um furto em residência na localidade da Abrunheira, foi cumprido um mandado de busca num estabelecimento comercial no Seixal, distrito de Setúbal, tendo sido recuperada uma bicicleta avaliada em 6500 euros que havia sido furtada no mês passado", informa a GNR, esta quarta-feira, em comunicado.

Na sequência da busca foi constituído arguido um homem de 34 anos e identificado outro homem de 59 anos.

A bicicleta recuperada foi restituída ao seu proprietário.