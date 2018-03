Bilhetes do Benfica seriam contrapartidas para suspeitos de corrupção

Nuno Miguel Maia Hoje às 14:49 Facebook

A Polícia Judiciária procura apurar toda a extensão das alegadas contrapartidas oferecidas a funcionários judiciais por informações privilegiadas da Justiça para o Benfica.

Para já, é dado por assente que os suspeitos, incluindo um técnico que trabalha no organismo que controla o sistema informático Citius, receberam bilhetes e brindes de merchandising do clube da Luz, o que terá tido como justificação precisamente a colaboração prestada aos encarnados.

As autoridades colocam a hipótese de mais benefícios ilícitos e esse foi um dos objetivos da Operação e-toupeira, hoje lançada para o terreno com buscas no Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa.

A edição online da revista "Sábado" refere ainda como contrapartida um emprego no Museu do Benfica para um sobrinho do funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Por força das contrapartidas pelo acesso a processos em segredo de justiça, incluindo o caso dos emails, pendente no Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Lisboa, o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e o funcionário José Nogueira da Silva, foram detidos, estando indiciados por crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal.