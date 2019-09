Bombeiro ateou fogos para mostrar serviço e chegar ao comando

Glória Lopes Hoje às 01:34, atualizado às 09:11 Facebook

Voluntário na corporação de Alfândega da Fé chegava sempre primeiro ao local. Outro detido em Torres Vedras.

Dois bombeiros são suspeitos de atear incêndios, em Alfândega da Fé e Torres Vedras, onde prestavam serviço. No primeiro caso, a ambição de ser promovido a adjunto de comando, através do seu protagonismo no combate a fogos florestais, terá levado o voluntário, de 39 anos, a atear pelo menos sete incêndios, este verão. Também funcionário do agrupamento de escolas, este suspeito foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, terça-feira.

Os incêndios em Alfândega da Fé consumiram cerca de 110 hectares de floresta e o último aconteceu já este mês. Segundo o JN apurou, o bombeiro era sempre dos primeiros a chegar ao local dos fogos e, em várias ocasiões, chegou a ser o Comandante de Operações de Socorro (COS), até à chegada de um elemento mais graduado, como é regra. Também estava sempre nos primeiros grupos a avançar para o terreno. "Desta forma, podia mostrar serviço e as suas competências na liderança do combate aos incêndios, para alcançar a meta que desejava na corporação e chegar aos lugares de comando", explicou uma fonte local ao JN.

