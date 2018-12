Briga entre condutores pára trânsito junto ao Braga Parque

Sandra Freitas Hoje às 20:26 Facebook

Dois condutores envolveram-se numa briga ao início da noite desta quinta-feira, à saída do centro comercial Braga Parque, o que está a provocar longas filas de trânsito para quem quer seguir no sentido do Hospital de Braga. Há clientes do shopping que estão há uma hora à espera para sair do parque de estacionamento.

"Eu estava na rotunda, quando de repente passa um carro a alta velocidade. Achei que era um condutor com pressa. Mas, entretanto, aparece logo outro carro e começa a empurrar o primeiro. E ficaram nisto até um deles sair cá para fora e começar com insultos", conta uma testemunha ao JN, acrescentando que os dois condutores acabaram por se envolver em confrontos físicos.

Segundo a mesma testemunha, um dos condutores estava a ser acusado de ter fugido após embater no carro do outro.

A PSP foi chamada ao local e separou os condutores. Os Bombeiros Sapadores de Braga e o INEM também foram chamados para prestar assistência médica, na sequência das agressões.