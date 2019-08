Brucelose leva ASAE a fechar fábrica de queijo na Azambuja

Reis Pinto Hoje às 10:57, atualizado às 12:18 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou, em Aveiras de Cima, na Azambuja, uma fábrica de queijo que funcionava numa residência particular. A ação segue-se ao aparecimento de diversos doentes com brucelose

Em comunicado divulgado este sábado, a ASAE sublinha que, "após comunicação da Autoridade de Saúde de confirmação de doentes com patologia de brucelose, dirigiu uma ação de fiscalização dirigida a um local não licenciado e não autorizado de fabrico de queijo (residência particular).

A ação decorreu, em Aveiras de Cima, através da Brigada de Inspeção e Fiscalização de Indústrias e da Brigada de Colheita de Amostras "na sequência de investigação em processo-crime de queijos produzidos com leite proveniente de animais contaminados com brucelose, tendo-se procedido à colheita de amostras de produtos no local (leite e queijo) que seguirão para análise laboratorial".

Durante a ação de fiscalização, a ASAE detetou no local a presença de animais da espécie caprina sem a devida colocação obrigatória de "brinco de identificação", "situação esta em desobediência com a notificação de sequestro e abate determinado anteriormente pela Direção-geral de Alimentação e Veterinária, (DGAV) tendo sido solicitada a sua presença no local para acompanhamento das diligências".

Foram constituídos arguidos cinco indivíduos e verificada uma situação de maus tratos a cães, "pelo risco de propagação de doença".