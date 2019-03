Bruno ataca MP, GNR, Jesus e lei para se defender de terrorismo

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 13:16 Facebook

Para se defender das acusações de terrorismo e de autoria moral da invasão e espancamento dos futebolistas do Sporting na Academia de Alcochete, Bruno Carvalho ataca tudo e todos.

Através do seu advogado, o ex-presidente leonino destrata a procuradora do Ministério Público, quem redigiu as leis que o incriminam, os militares da GNR, os jornalistas e até o treinador Jorge Jesus. Os argumentos do arguido vão agora ser apreciados pelo juiz de instrução criminal, cujo afastamento foi rejeitado pelo Tribunal da Relação de Lisboa (ler caixa).

No requerimento de abertura de instrução, a defesa de Bruno, a cargo de José Preto, qualifica a acusação da procuradora Cândida Vilar como "dislates" e refere que "tal texto vem habitado pela vileza da perversidade hábil, mas falta-lhe o conhecimento mínimo expectável nos percursos escolares regulares, seja no que ao Direito respeita, seja mesmo quanto ao simples domínio do léxico a uso". Conclui que a acusação é nula, por não descrever concretamente como "determinou" a invasão da Academia. Neste contexto, até diz não acreditar em palavras proferidas a este propósito pelo treinador Jorge Jesus: "não damos de barato que Jasus (sic) tenha conseguido dizer tanta sílaba tão de seguida e tão a direito".