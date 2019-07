Bruno de Carvalho chega ao tribunal sob fortes aplausos

Rogério Matos Hoje às 15:32 Facebook

Bruno de Carvalho vai ser ouvido esta tarde por Carlos Delca no Campus de Justiça para tentar que o Juiz de Instrução Criminal do Barreiro não o pronuncie pelos crimes pelo qual está acusado no processo do ataque à Academia de Alcochete.

O ex-presidente do Sporting chegou ao tribunal pelas 14 horas sob fortes aplausos de apoiantes seus. Um dos apoiantes foi identificado por tentar colocar uma faixa à entrada.

No segundo dia de audições dos arguidos no processo do ataque à Academia do Sporting começou por ser ouvido o arguido Eduardo Nicodemus. Os arguidos vão tentar nesta fase processual que Carlos Delca não os pronuncie pelos crimes pelos quais estão acusados pelo MP, libertando-os com uma decisão instrutória favorável aos mesmos.

A par dessa decisão, o juiz do Tribunal do Barreiro vai ainda reanalisar as medidas de coação proferidas aquando a detenção dos arguidos. Esta decisão deve ser conhecida antes de 21 de de setembro, tendo em conta que a especial complexidade declarada determina esse dia como o prazo final para a prisão preventiva dos primeiros arguidos detidos no ataque à academia.

Neste processo tutelado por Cândida Vilar, no DIAP de Lisboa, são acusados 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, o ex Oficial de Ligação aos Adeptos Bruno Jacinto e o ex-líder da Juve Leo, Nuno Mendes, tidos como autores morais do ataque à Academia. O Ministério Público imputa aos arguidos crimes de terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada.