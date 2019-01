Bruno de Carvalho denunciado por corrupção no Cashball

Alexandre Panda Hoje às 09:12 Facebook

Arrependido Paulo Silva, que garantiu ter corrompido árbitros de andebol e jogadores de futebol por conta do Sporting, acusa ex-presidente leonino de ser o cérebro do esquema.

O ex-presidente do Sporting está a ser investigado por corrupção desportiva no âmbito do processo Cashball. Paulo Silva, o arrependido que denunciou um alegado esquema de viciação de resultados de andebol e da Liga de futebol, com compra de árbitros e futebolistas, apontou recentemente Bruno de Carvalho como sendo o cérebro do plano de corrupção.

O caso que levou à detenção de André Geraldes (braço-direito de Bruno de Carvalho), de Gonçalo Rodrigues, funcionário do Sporting, do empresário João Gonçalves e do próprio Paulo Silva tem agora um novo suspeito na mira. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o corruptor confesso que, em março do ano passado, se deslocou ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto para denunciar o caso e entregar mensagens de WhatsApp que atestam, no seu entender, a corrupção, implicou diretamente Bruno de Carvalho.