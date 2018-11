Bruno de Carvalho deu aval à Juve Leo para ataque após derrota em Madrid

Hoje às 13:53, atualizado às 15:14 Facebook

Bruno de Carvalho deu o primeiro aval para o ataque a Alcochete em abril, após derrota do Sporting contra o Atlético de Madrid na Liga Europa e numa reunião na sede da "Juve Leo".

De acordo com a investigação da procuradora Cândida Vilar, o presidente do Sporting reuniu na sede da Juve Leo na noite de sete de abril com André Geraldes, "team manager" do clube, Bruno Jacinto, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos, Mustafá, líder da Juve Leo, e Vasco Santos, antigo diretor de segurança, e outros membros da claque.

Na reunião, foi discutida a publicação no Facebook do então líder dos leões, com o título "Meninos mimados, então vamos resolver" e perante a insatisfação de adeptos, que sugeriram que devia ser feita uma "visita" à Academia, Bruno de Carvalho acabou por dar aval.

De acordo com a acusação proferida por Cândida Vilar, Bruno de Carvalho, sabendo que os treinos se realizavam à porta fechada e atendendo que o ambiente de crispação entre a claque e os jogadores e elementos do staff só podia agravar a situação do clube e pôr em causa a integridade física dos atletas, acabou por ceder às exigências dos restantes arguidos, respondendo-lhes quanto à ida a Alcochete. "Façam o que quiserem".

André Geraldes apagou mensagens incriminatórias

André Geraldes, antigo "team manager" da equipa de Alvalade, investigado pela procuradora Cândida Vilar por ter sido alegadamente informado do ataque a Alcochete pelo Oficial de Ligação aos Adeptos, Bruno Jacinto, através do WhatsApp de que o ataque ia ser realizado.

O MP admite que André Geraldes apagou as mensagens após ter sido informado, na madrugada de 15 de maio, que decorria uma investigação contra ele, o que o levou a apagar mensagens do WhatsApp. Como não existe em Portugal um sistema que permita a recuperação das mensagens, acabou por não ser constituído arguido.

No despacho de acusação, Cândida Vilar é perentória, ao referir que a investigação não está concluída porque nunca foi facultada informação sobre interceções telefónicas a André Geraldes.

Assim, tendo em conta que não foi possível extrair conteúdos apagados do telemóvel do "ex-team manager", pela PJ do Porto, onde decorre processo contra o mesmo. E como Bruno Jacinto não esclareceu, porque não quis, qual o tipo de mensagem ou conversa que manteve com André Geraldes, não existem indícios fortes de que Geraldes sabia da preparação do ataque à Academia de Alcochete.