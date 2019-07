Bruno de Carvalho diz que publicações nas redes davam alento e cita Pavlov

Hoje às 16:15 Facebook

Os posts de Bruno de Carvalho no Facebook a criticar a atitude de jogadores, um das quais na sequência da derrota com o Atlético de Madrid e que levou a equipa a elaborar um comunicado conjunto a manifestar o seu desagrado, serviam para dar alento à equipa.

"Sobre o post de Madrid, fi-lo com base da minha análise e apenas para cumprir as minhas funções", assegurou.

Destas, como Bruno de Carvalho relatou a Carlos Delca, fazia parte "a de exigir responsabilização dos atletas, assim como promover tudo o que achava fundamental para a melhoria da performance". O ex-presidente do Sporting referiu que usou sempre o mesmo tom para as diversas modalidades e que estas acabaram por surtir efeito.

"No andebol, hóquei e futsal, foi-me dito que as minhas intervenções davam mais alento aos jogadores e essas resultaram em sermos campeões nas modalidades, algumas das quais não éramos há décadas". Bruno de Carvalho fez ainda alusão à metodologia ação reação estudada por Pavlov, em cães. "Se fizermos como Pavlov, ação reação, a reação foi sermos campeões nas mais diversas modalidades".

Bruno de Carvalho garante que queria ter assistido ao treino na Academia no dia do ataque

Bruno de Carvalho estava no gabinete reunido com membros da direção quando se deu o ataque à academia no dia 15 de Maio. "Eu disse aos jogadores que ia ao treino nesse dia, mas infelizmente as horas passaram nesta reunião sobre as notícias do processo cashball".

O ex-presidente do Sporting disse ter sido alertado que adeptos tinham invadido a academia, mas não sabia a gravidade da situação. "Não tinha a noção do que era uma invasão à academia". Ordenou então que telefonasse ao "funcionário" Jorge Jesus para perguntar se os jogadores estavam no local, mas este recusou que o presidente do Sporting fosse à academia, "assim como tinha recusado o prémio de meio milhão por jogador".

Bruno de Carvalho referiu ainda que os jogadores e a equipa de Jorge Jesus recusaram prémios de meio milhão de euros para vencer o Benfica e o Marítimo. "Nunca vi nenhum jogador recusar prémios", defendeu em tribunal.