Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no Tribunal do Barreiro

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o líder da claque "Juve Leo", Mustafá, já estão no Tribunal do Barreiro, para conhecer as medidas de coação.

Os dois veículos descaracterizados da GNR de Alcochete que os transportavam chegaram às instalações um minuto depois das 9 horas, estando a leitura da decisão do juiz de instrução Carlos Delca agendada para as 10 horas, na sequência dos interrogatórios realizados ao longo de quarta-feira.

O ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juventude Leonina estão detidos desde domingo, no âmbito da investigação da invasão à academia de Alcochete.

Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.

A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos ainda em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes.