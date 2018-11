Bruno de Carvalho: "Jesus deve ter levado uma vergastada muito levezinha"

JN Ontem às 22:54 Facebook

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, desvalorizou as agressões ao técnico Jorge Jesus no ataque à Academia de Alcochete, segundo o interrogatório do juiz Carlos Delca, revelado esta sexta-feira à noite pela RTP.

"Diz-se que o Jorge Jesus levou uma vergastada, mas eu estive dentro do balneário dos treinadores e deve ter sido muito levezinha, então. Não vi Jorge Jesus com mazela nenhuma. Diz que recebeu uma tocha no peito, mas nem um furo tinha na camisola. Tirando o Dost, mais alguém foi ao hospital mostrar alguma coisa? Acho tudo estranho", referiu Bruno de Carvalho no interrogatório ao juiz de instrução Carlos Delca, no Tribunal do Barreiro.

"O Rui Patrício e o William queriam sair. Tinham almoços e jantares regulares com a Juve Leo. Portanto, não eram santos e uma vez o Jesus quis ir jantar com a Juve Leo. Tirando a festa de Natal ou de aniversário, nunca fui jantar com claque nenhuma. A única vez que entraram na Academia foi o Jesus que deixou", disse ainda o ex-presidente do Sporting, reiterando não ter qualquer responsabilidade no ataque à Academia de Alcochete, ocorrido a 15 de maio.

Numa outra passagem do interrogatório, revelado pela RTP, Bruno de Carvalho explica: "O portão não é fechado porque os senhores jornalistas pediram por amor de Deus ao senhor para não fechar, para eles passarem para dentro. Moral da história, quando o senhor queria fechar, já não dava para fechar".

Bruno de Carvalho foi detido a 11 de novembro e saiu em liberdade dia 15, mediante apresentações diárias às autoridades e o pagamento de uma caução de 70 mil euros. O mesmo aconteceu com Nuno Mendes ("Mustafá"), líder da claque Juve Leo.

O juiz do tribunal de instrução validou os crimes de que são acusados o ex-presidente do Sporting e o líder da Juve Leo: 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, 20 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, dois crimes de detenção de arma proibida e um crime de terrorismo