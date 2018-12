Bruno de Carvalho no Facebook: "A credibilidade de um drogado alcoólico"

JN Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Após as acusações de Fernando Mendes, que culpou o ex-presidente dos leões pela invasão de Alcochete, Bruno de Carvalho reagiu no Facebook.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Fernando Mendes confessou que Bruno de Carvalho lhe disse para ir à Academia "apertar com os jogadores, dar-lhes um puxão de orelhas. Tenho pensado com os meus botões se ele não alterou a data do treino com base nessa conversa (...) mudou-o para terça-feira porque sabia que eu lá ia e calculou que atrás de mim fosse mais gente", disse.

Bruno de Carvalho, sem nunca mencionar o nome do antigo líder da claque do Sporting, falou na "credibilidade de um drogado alcoólico".

"A credibilidade de um drogado alcoólico...

"O que é que eu digo?"

"Que foi o Bruno de Carvalho"

"Mas a que pergunta eu respondo isso?"

"A qualquer uma! Agora enrola mas é ai outra, e a seguir vamos prós copos", pode ler-se no Facebook.