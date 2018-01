Bruno de Carvalho: "Qualquer monte de esterco é livre de fazer denúncias"

JN Hoje às 09:06 Facebook

Twitter

O jornal i noticiou, esta segunda-feira, que Bruno de Carvalho está a ser investigado pelo crime de tráfico de influências, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República. O presidente leonino já reagiu à notícia.

Segundo o diário, nem o presidente do Sporting nem outro dirigente do clube de Alvalade que também estará a ser investigado foram ainda constituídos arguidos. O inquérito está a decorrer no Departamento de Investigação e Ação e Penal de Lisboa, não tendo conhecido despacho final.

No Facebook, Bruno de Carvalho não tardou em responder à notícia da investigação, numa mensagem que intitulou de "Terrorismo comunicacional".



"Qualquer monte de esterco é livre de fazer denúncias e o DIAP, por lei, tem de investigar e isso não significa nada (...) Blablabla mas não existe despacho nem ninguém foi constituído arguido", escreve o dirigente, apontando o dedo às "marionetas do benfica" que "continuam ao ataque".

Na publicação, Bruno de Carvalho lembra ainda uma série de investigações em que o rival da Luz foi visado. "Vão brincando ao terrorismo comunicacional que a PJ vai fazendo o seu trabalho", remata.

Bruno de Carvalho já tinha sido investigado no ano passado pelas autoridades no âmbito de uma denúncia anónima sobre supostas ameaças a árbitros. Já na altura, o dirigente de Alvalade recorreu às redes sociais para alertar para aquilo que considerava serem estratégias dos outros clubes para abafarem os "processos realmente graves", lembrando que, o Ministério Público é obrigado a investigar as denúncias, sejam elas falsas ou verdadeiras.