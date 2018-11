Bruno de Carvalho e Mustafá já saíram do tribunal

Hoje às 11:58, atualizado às 12:50 Facebook

O juiz de instrução do Tribunal do Barreiro libertou Bruno de Carvalho e Mustafá. Ficam com Termo de Identidade e Residência e apresentações periódicas às autoridades.

O ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juventude Leonina foram detidos no domingo, no âmbito da investigação da invasão à academia de Alcochete.

Mustafá foi o primeiro a deixar o Tribunal do Barreiro, pelas 12.49 horas, a pé, rodeado por elementos da PSP e depois por dezenas de elementos da claque Juventude Leonina. "Acha que isto foi justo?", questionou, quando os jornalistas tentavam ouvir uma reação sobre a sua libertação por parte do juiz de instrução. Mustafá deixou o local num veículo ligeiro que o aguardava.

Pelas 12.58 horas, Bruno de Carvalho saiu das instalações do tribunal acompanhado da GNR, numa das viaturas descaracterizadas em que foi transportado nos últimos dias para as diligências.

Bruno de Carvalho e Mustafá ficam sujeitos a apresentações periódicas às autoridades da área de residência e ao pagamento de 70 mil euros de caução.

O juiz do tribunal de instrução validou os crimes de que são acusados o ex-presidente do Sporting e o Líder da "Juve Leo": 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, 20 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, dois crimes de detenção de arma proibida e um crime de terrorismo.

A leitura das medidas de coação, que estava prevista para as 10 horas, foi adiada quase duas horas devido à greve parcial dos funcionários judiciais.

Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.

A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos ainda em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes.