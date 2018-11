"Burlão do amor" absolvido de saque de 570 mil euros

Óscar Queirós Hoje às 21:31 Facebook

Se alguém a burlou foi o próprio coração e porque quis. Foi a conclusão dos juízes do Tribunal S. João Novo, no Porto, que absolveu um homem de 46 anos, acusado de se ter fingido apaixonado para sacar mais de 570 mil euros à gestora de uma escola de inglês, do Porto.

Já sem dinheiro nem homem, a mulher viria a acusá-lo de burla, mas os juízes entenderam que "ela sabia" os riscos que corria ao passar-lhe para as mãos uma fortuna. Insolvente e desempregada, ainda vai ter de pagar as custas do processo.

Hans N., "empresário", conheceu a gestora financeira em 2003. A mulher apaixonou-se e, em 2009, iniciou-se uma relação amorosa que viria a deixar a senhora, mais velha 20 anos, apenas "com a roupinha que tinha no corpo".

Hans começou a falar-lhe dos negócios que fazia - aparentemente na imaginação - e dos contactos com banqueiros que trataria "por tu". Apesar de tanto conhecimento, as coisas não lhe corriam bem. Tinha negócios em vista, no petróleo, nos diamantes, nos cimentos e até em ouro e joias, mas faltava-lhe liquidez. A mulher nem hesitou em ajudá-lo. De cheque em cheque, de cartão em cartão de crédito, quando acordou já era tarde. Tinha as contas vazias e crédito esgotado - mais de 330 mil euros, após "voarem" para Hans 246 mil em poupanças.

Coincidência ou não, quando perdeu a fortuna, também o amante se esgueirou. Para cúmulo, foi despedida após os patrões perceberem que tinha retirado das contas da escola 10 mil euros para, supostamente, investir nos negócios do amante.

PORMENORES

Sócia em negócios

O coletivo de juízes presidido por Pedro Brito concluiu que a mulher emprestou porque quis, pois foi sócia do amante em negócios duvidosos.

Advogada pondera

Carla Henriques, advogada da queixosa, disse ao JN que vai "ler atentamente" o acórdão para eventualmente recorrer.