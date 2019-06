Burlaram 130 pessoas com promessas de descontos em serviços de TV e net

Hoje às 12:01 Facebook

A Policia deteve, em Sintra e Santiago do Cacém, três homens que serão responsáveis por cerca de 130 burlas relativas a serviços de telecomunicações, que provocaram vítimas um pouco por todo o país.

Na operação policial foram detidos três homens e constituído arguido um quarto suspeito, todos com idades entre os 42 e 68 anos, que estão indiciados, nesta fase da investigação, pela autoria e co-autoria material de 45 crimes de burla qualificada.

O líder da rede, "através de um método inicial de contacto porta a porta e posteriormente através de contactos telefónicos para os ofendidos, fazendo-se passar por funcionário de uma operadora de telecomunicações, prometia benefícios ou reembolsos nas assinaturas TV-Net-Voz, mediante transferência para referências que lhes fornecia, para assim extorquir quantias monetárias às vítimas", refere em comunicado a PSP.

De acordo com a Polícia, "o suspeito utilizava as plataformas de pagamento automático, para consumar os ilícitos criminais, sendo que foram identificadas cerca de 130 denúncias por crimes e 'modus operandi' análogos, entre 2016 e 2019, na sua grande maioria no distrito de Lisboa, mas também nos de Setúbal, Porto e Açores, que causaram milhares de euros de prejuízo aos ofendidos".

Foram apreendidos seis telemóveis, dois computadores, extratos bancários, diversos formulários e listagens de uma operadora de comunicações.

Os detidos foram presentes a tribunal e um deles ficou em prisão preventiva, enquanto os restantes têm de se apresentar semanalmente às autoridades.