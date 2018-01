Buscas da PJ na Segurança Social com base em denúncia interna

Hoje às 14:28 Facebook

As buscas que a Polícia Judiciária está a realizar em Lisboa, no âmbito de uma operação que envolve furto e falsificação de cheques da Segurança Social, tiveram origem numa denúncia apresentada pelo próprio instituto.

"As diligências hoje efetuadas pelas entidades competentes, no âmbito de um processo que envolve a apropriação de cheques para pagamento de prestações devidas pela Segurança Social, tiveram origem em denúncia oportunamente apresentada por este instituto", afirma o Instituto da Segurança Social (ISS) em comunicado.

O ISS sublinha ainda que "continuará empenhado no combate a todos os tipos de práticas que não estejam alinhadas com o seu Código de Ética ou que violem as normas que enquadram a atuação da Administração Pública, continuando a trabalhar em articulação com as entidades competentes".

A Polícia Judiciária está desde o início da manhã desta terça-feira a efetuar buscas na zona da Grande Lisboa no âmbito de uma operação que envolve furto e falsificação de cheques da Segurança Social.

Segundo fonte da PJ, a operação, da responsabilidade da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, envolve crimes de furto, falsificação de documentos (cheques da Segurança Social), burla, branqueamento e violação de correspondência.

As buscas arrancaram ao início da manhã e a PJ remete mais informações para o final da operação.