Cabeça encontrada em praia de Leça era de mulher estrangeira

Continua numa teia de mistério o caso da cabeça de mulher encontrada envolta em plástico, junto a um contentor de lixo próximo do paredão da praia de Leça da Palmeira, no dia 7 deste mês.

A Polícia Judiciária (PJ) já identificou a vítima, que será estrangeira, mas continua a procurar o resto do corpo e de quem está por detrás do macabro homicídio. "Todas as hipóteses estão em aberto", disse ao JN fonte policial.

A única informação que a PJ adianta é que se trata de uma mulher estrangeira e que nada terá surgido até agora que aponte para que se trate da cidadã brasileira, de 31 anos, que está desaparecida desde novembro do ano passado, na zona de Coimbra, dias depois de ter começado a trabalhar num restaurante de Condeixa. A identificação da vítima foi feita por comparação de ADN.

resto do corpo espalhado

Sabe-se também que os inspetores da brigada de homicídios da Diretoria do Norte da PJ, a quem o caso da decapitação foi entregue, têm multiplicado as diligências no sentido de encontrar o resto do corpo mas "são escassas" as probabilidades de tal vir a acontecer - a vítima terá sido desmembrada e os restos mortais distribuídos por contentores de lixo, provavelmente em várias localidades, apurou o JN. A cabeça foi descoberta por funcionários de uma empresa que limpava o areal, perto do chamado "Bar do Óscar".

Fontes ligadas ao caso adiantaram ainda, sem grandes pormenores, que as investigações têm estado centradas nas zonas de Aveiro e do Porto.

Para além das buscas pelo resto do corpo, a PJ explora também agora as ligações pessoais da vítima, em buscas de suspeitos, que poderão, eles também, ser estrangeiros. Sem qualquer indício que permita concluir o móbil do crime, e embora não descartando uma eventual "razão passional" - pela brutalidade -, todos os cenários estarão em aberto, incluindo "redes de tráfico de droga ou de pessoas".v